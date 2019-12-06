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Новости Одессы и Одесской области

Інстинкт не підвів: на місці пожежі рятувальники знайшли живою трикольорову кішку Соню

Інстинкт не підвів: на місці пожежі рятувальники знайшли живою трикольорову кішку Соню

Кішку Соню знайшли на п’ятому поверсі будівлі.

Про це у Facebook повідомила Олена Балаба.

– При пожежі в Одесі на Пушкінській вижила трьохкольорова кішка Соня, яка була “приписана” до Інституту біології Чорного Моря НАНУ: вона сховалася у коридорі Інституту на п’ятому поверсі – з того боку, що виходить на саму Пушкінську та менше всього постраждав від пожежі. Сьогодні біологам Соню знесли рятівники та Руслана Мигас забрала її додому. У історії завжди багато сторінок та всі вони бувають різного кольору, – повідомила Олена.

Як зазначили користувачі Facebook у коментарях під дописом:

– Інстинкт не підвів тваринку…

Також про кішку розповів і активіст Андрій Зотов у Facebook:

– Серед сумних і трагічних подій цих днів є й просвіти. Наша інститутська кішка Соня вижила у вцілілій від пожежі частині будівлі, була врятована з верхнього поверху і зараз її пригріла Руслана Мигас. Протягом багатьох років Соня була нашим інститутським ельфом. Сподіваюсь, для цієї цілком інтелегентної тварини знайдеться місце у відновленому ІМБ.

Фото: Олена Балаба

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