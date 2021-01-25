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«Инфоксводоканал» восстановил работу 433 пожарных гидрантов

«Инфоксводоканал» восстановил работу 433 пожарных гидрантов

Специалисты «Инфоксводоканала» совместно с сотрудниками подразделений ГСЧС провели работу по обследованию всех пожарных гидрантов. Информацию о них внесли в уникальный программный продукт, который разработал «Инфоксводоканал», – Геоинформационную систему.

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На онлайн карту внесли информацию о местонахождении пожарных гидрантов, их балансовой принадлежности и техническом состоянии.

Сотрудники ГСЧС также получили доступ к ГИС «Инфоксводоканала» и теперь смогут в режиме онлайн видеть местонахождения ближайшего гидранта, его характеристики и состояние. В свою очередь, пожарные смогут оперативно информировать «Инфоксводоканал» о повреждениях или неисправностях пожарных гидрантов.

«Инфоксводоканал» совместно с ГСЧС в Одесской      области уделяет особое внимание состоянию пожарных гидрантов. Так на протяжении 2020 года специалисты водоканала восстановили работу 433 пожарных гидрантов, из которых 189  полностью обновили. Данная работа продолжается и в текущем году.

Следует отметить, что слой работы с пожарными гидрантами – это одна из полезных функций, которыми обладает Геоинформационная система «Инфоксводоканала». Кроме данных о местоположении и диаметрах трубопроводов, одесситы могут в режиме онлайн на сайте «Инфоксводоканала» получать информацию об аварийных отключениях водоснабжения и времени завершения ремонтных работ.

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