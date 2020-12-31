«Инфоксводоканал» установил японское оборудование в лаборатории на станции «Днестр»

На днях специалисты предприятия завершили работы по обновлению химико-бактериологической лаборатории на водоочистной станции «Днестр». Здесь круглосуточно, без праздников и выходных проводят исследования качества и безопасности как исходной речной воды, так и очищенной питьевой, перед подачей ее в Одессу.

В рамках модернизации проведен ремонт в помещениях, заменены системы вентиляции, отопления, мебель и холодильники. Ну и самое главное, приобретено современное оборудование.

Речь идет о дорогостоящем приборе — хроматографе, который позволяет контролировать количество органических соединений, как в речной, так и в питьевой воде. Хроматограф произведен мировым лидером в сфере производства лабораторного оборудования японской компанией Shimadzu. Это уже второй такой прибор в «Инфоксводоканале», первый успешно работает в центральной химико-бактериологической лаборатории в Одессе.

Лаборанты станции «Днестр» с помощью новейшего оборудования могут проводить анализ качества воды по более чем 60 показателям, а сама лаборатория не имеет аналогов в своем роде.

Следует отметить, что «Инфоксводоканал» постоянно инвестирует в обновление оборудования, чтобы современные лаборатории соответствовали последнему слову техники, а потребители получали чистую воду.

Компания одной из первой в Украине перевела все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

К слову, работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.