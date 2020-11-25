«Инфоксводоканал» устанавливает водомеры с дистанционной передачей данных

Компания «Инфоксводоканал» продолжает развивать онлайн сервисы и услуги дистанционного обслуживания. В условиях пандемии это особенно актуально, поскольку цифровые технологии позволяют беречь здоровье потребителей и сотрудников предприятия.

После успешного тестирования специалисты предприятия приступили к установке приборов учета воды с системой дистанционной передачи данных. Это современные устройства, изготовленные по всем международным стандартам, которые могут работать полностью автономно. На счетчик воды с импульсным выходом устанавливается специальный модуль передачи данных, который отправляет информацию об объеме водопотребления на сервер водоканала и дублирует данные потребителю. Кроме этого, абонент и поставщик услуги в любое время, кроме показаний водомера, могут получить информацию о давлении воды, корректности работы водомера, наличии постороннего вмешательства или аварийных повреждений. Сам модуль не требует подключения к линиям электропитания, ведь установленная в него батарея обеспечивает не менее 5 лет автономной работы.

Сотрудники «Инфоксводоканала» уже установили более 100 новых водомеров с функцией передачи данных, и продолжают эту работу согласно требованиям Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Особой популярностью модули передачи данных пользуются у предпринимателей. Ведь, кроме точности измерения, теперь отпадает необходимость частых визитов контролеров для снятия показаний и сдачи в абонотдел отчетов о водопотреблении. Кроме этого, потребителю не нужно будет спускаться в колодец или подвал для того, чтобы зафиксировать данные водомера. Это востребовано и для частного сектора.

В свою очередь, для водоканала водомеры с модулями передачи данных позволяют контролировать качество предоставляемых услуг, проводить корректные начисления и не беспокоить потребителей.

Для заказа установки модуля передачи данных и соответствующего водомера можно обращаться круглосуточно в колл-центр «Инфоксводоканала» по телефонам 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155