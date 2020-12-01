Как результат, канализационные коллекторы оказываются все чаще забитыми масками и респираторами, салфетками, тряпками, памперсами и другими предметами личной гигиены. Кроме этого, еще одной причиной засоров и аварий на сетях канализации становятся жировые отложения на стенках труб. Жир, который попадает в городскую канализацию из кухонь кафе, ресторанов и фаст-фудов, не оборудованных специальными жироулавливателями, затвердевает на стенках труб, сужает их просвет и проходимость, из-за чего возникают закупорки.

В такой ситуации сотрудникам аварийной службы «Инфоксводоканала» приходится работать круглосуточно и в любую погоду, чтобы поддерживать сети водоотведения в рабочем состоянии. В месяц аварийным бригадам приходится устранять порядка 1000 засоров на канализационных сетях. При этом просто «пробить» засор или прочистить трубу недостаточно, восстановить ее проходимость помогает только спецтехника. Для этого «Инфоксводоканал» использует современную каналопромывочную машину, которая под высоким давлением очищает отложения в трубах и устраняет засоры.

Сотрудники технической службы водоканала с начала 2020 года уже промыли более 33 километров метров канализационных труб, и сейчас они продолжают работать в несколько смен, чтобы обеспечить санитарное благополучие города и нормальную работу городской канализации. Специалисты, в свою очередь, рассказывают, что кроме пищевых отходов и средств гигиены с трубопроводов достают детские игрушки, одежду, части посуды. А недавно во время плановой промывки коллектора большого диаметра извлекли каркас от телевизора.

«Инфоксводоканал» планирует приобрести еще одну такую машину, ведь кроме прокладки новых трубопроводов крайне важно обслуживать и существующие сети.