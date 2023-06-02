«Инфоксводоканал» с 01 по 04 число принимает показания счетчиков воды за май

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды — с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 июня предоставить водоканалу показания счетчиков воды за май. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показатели:

через личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua, чат боты

Вайбер (viber://pa?chatURI=infoxvodokanal) та

Телеграм https://t.me/InfoxvodokanalBot,

автоответчик контакт-центра по номерам: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05.

Ежемесячная передача показаний счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показания счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев.

Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.