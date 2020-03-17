«Инфоксводоканал» рекомендует дистанционное обслуживание и онлайн сервисы

В связи с эпидемиологической обстановкой и введением карантина, филиал «Инфоксводоканал» вводит ограничения на обслуживание потребителей в административных помещениях.

Так, на период карантина прекращены прием посетителей в управлении по адресу ул.Бассейная, 5, отделом технических условий и согласований, проектным отделом, технической комиссией.

Также советуем избегать посещения абонотделов компании без крайней необходимости. Призываем пользоваться онлайн сервисами и дистанционными услугами, которые предоставляются круглосуточно и без выходных.

Консультации по любым вопросам – начисления, задолженность, заключения договоров, подключения, отсутствия воды, аварийные заявки — можно получить в колл-центре «Инфоксводоканала». Для удобства одесситов он работает круглосуточно по номерам телефонов всех операторов связи

705-55-05,

068-905-55-05,

093-17-00-155,

066-905-55-05.

Кроме этого, наши сотрудники предоставят ответы на любы вопросы с помощью приложения Viber (на номере 068-905-55-05), соцсети Facebook, электронной почты ovs@infoxvod.com.ua

Также уточнить начисления и совершить оплату без комиссий и походов в банк, передать показания водомеров можно на сайте «Инфоксводоканала» в личном кабинете.

Обращаем внимание, что сотрудники водоканала, в первую очередь технические службы, лаборатории, диспетчерские и колл-центр, работают круглосуточно во благо жителей нашего города.

Берегите свое здоровье, мойте руки и пользуйтесь нашими онлайн сервисами, что удобно, быстро и безопасно.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!