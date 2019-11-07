Инфоксводоканал повышает надежность энергоснабжения своих объектов

Работы проводились в рамках выполнения инвестиционного плана и подготовки объектов к зимнему периоду. Было проложено порядка 1050 метров нового современного кабеля. Перекладка велась методом прокола, без создания неудобств жителям и ущерба для инфраструктуры города.

Ранее были заменены сети электропитания на ВОС «Днестр», СБО «Южная», Главной канализационной насосной станции, КНС-8, 10, 22. На ряде объектов модернизированы подстанции и электрооборудование, на водонасосных станциях установлены автоматические системы управления электродвигателями.

Директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко отметил, что вопрос надежности энергоснабжения является ключевым для предприятия. Ведь от этого зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. В связи с этим «Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревших энергосетей и оборудования, не дожидаясь поломок и аварийных ситуаций.

В настоящее время завершаются работы по модернизации линии электропитания 6 кВ и трансформаторной подстанции на ВНС «Главная», а также распределительного устройства 0,4 кВ на КНС-12а.

Таким образом, одесситы могут быть спокойны – все объекты водоканала будут работать бесперебойно, несмотря на погодные условия.