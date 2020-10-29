«Инфоксводоканал» обновляет водовод на Затоку и Каролино-Бугаз

Сотрудники «Инфоксводоканала» проводят замену одного из важнейших водоводов в Одесской области, который подает воду нескольким десяткам тысяч потребителей. От него получают воду курорты Затока и Каролино-Бугаз, Овидиополь, Маяки, Надлиманское, Калаглия, Роксоланы и Николаевка.

Специалисты компании меняют на одном из участков более 300 метров старой металлической трубы диаметром 700 мм на новую полиэтиленовую со сроком службы не менее 50 лет.

Прокладка труб проводится с использованием метода горизонтально направленного бурения, чтобы не портить дорогу, под которой проходит труба. Благодаря этому работники заменили еще 150 метров водопровода возле трассы Одесса-Рени.

Кроме трубы установлена новая запорная арматура, позволяющая производить локальные отключения в экстренных случаях.

Вскоре на участке пройдут гидравлические испытания, после чего новый водопровод окончательно введут в эксплуатацию.

«Предприятие проводит масштабные работы по модернизации сетей и оборудования в рамках Ивестиционной программы. Сейчас максимум усилий прилагаем для замены сетей, ведь от этого зависит качество услуг, надежность и бесперебойность водоснабжения», отметил директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко.

Кроме замены водовода на станции «Днестр» завершают реконструкцию лаборатории и установку немецкого оборудования для обеззараживания воды в хлораторную №8.