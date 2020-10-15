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«Инфоксводоканал» обновляет водопровод на улице Семена Палия: 16 октября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

«Инфоксводоканал» обновляет водопровод на улице Семена Палия: 16 октября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей  и оборудования. Специалисты компании постоянно составляют планы замены сетей. Первоочередное внимание уделяется самым аварийным участкам. Вместе с этим, при возникновении аварийных повреждений на сетях сотрудники водоканала стараются не просто ремонтировать трубу, а по мере возможности менять ее на новую.

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Сейчас работники водоканала завершают обновление участка квартального водопровода по улице Семена Палия в районе дома №70/1, на котором в последние месяцы участились аварии.

Подготовительные работы длятся уже несколько дней. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, специалисты водоканала заранее проложили почти 150 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Кроме этого установят новую запорную арматуру. Таким образом потребители указанного района смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Специалистам осталось только провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.

В связи с этим, обращаем внимание, что  16  октября    2020 года  с   09:00   до   22:30   будет  прекращена  подача  воды потребителям следующих улиц   города:

  • Семена Палия, 60-78,
  • Марсельская, 29, 31,
  • Ростовская 2, 4.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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