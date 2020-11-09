«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей и оборудования. Специалисты водоканала завершают обновление аварийного участка квартального водопровода по проспекту Небесной сотни от 31 до 37 дома.
Здесь проложили 450 метров новой полиэтиленовой трубы. Репонтникам осталось провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.
В связи с этим, обращаем внимание, что 10 ноября 2020 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Небесной Сотни, 31-63,
- Академика Королева, 2-8, 1-5,
- Инглези, 1-5.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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