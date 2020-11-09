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«Инфоксводоканал» обновляет водопровод на проспекте Небесной сотни: 10 ноября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Таирова»

«Инфоксводоканал» обновляет водопровод на проспекте Небесной сотни: 10 ноября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Таирова»

«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей и оборудования. Специалисты водоканала завершают обновление аварийного участка квартального водопровода по проспекту Небесной сотни от 31 до 37 дома.

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Здесь проложили 450 метров новой полиэтиленовой трубы. Репонтникам осталось провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.

В связи с этим, обращаем внимание, что 10 ноября 2020 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Небесной Сотни, 31-63,
  • Академика Королева, 2-8, 1-5,
  • Инглези, 1-5.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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