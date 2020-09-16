«Инфоксводоканал» обновляет коммуникации на проспекте Добровольского: 17 сентября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

Специалисты компании постоянно составляют планы замены сетей. Однако, учитывая значительную дороговизну этих работ и астрономические долги потребителей за воду, первоочередное внимание уделяется самым аварийным участкам.

Сейчас работники водоканала обновляют участок квартального водопровода по проспекту Добровольского в районе 152 дома, на котором в последние месяцы участились аварии.

Подготовительные работы длятся уже несколько дней. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, специалисты водоканала заранее проложили новую полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Кроме этого установят новый пожарный гидрант и запорную арматуру.

Специалистам осталось только провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.

В связи с этим, обращаем внимание, что 17 сентября 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

пр-т Добровольского, 148-156,

Махачкалинская, 2-4,

Семена Палия, 130, 134.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)