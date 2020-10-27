«Инфоксводоканал» обновил водопровод и пожарные гидранты на улице Семена Палия

В рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования, специалисты компании на днях завершили обновление аварийных участков водопровода на одной из оживленных улиц Одессы — Семена Палия.

Здесь трубы исчерпали лимит эксплуатации. Чтобы не заниматься постоянными ремонтами их решили обновить.

Работы проводились с использованием современного метода горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не пришлось перекрывать движение автотранспорта, а также на долгий срок отключать водоснабжение.

Сотрудники технической службы проложили более полукилометра новой полиэтиленовой трубы диаметрами 225 и 315 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме этого, обустроены новые колодцы, установлена запорная арматура с новыми пожарными гидрантами.

Таким образом потребители указанного района смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Следует отметить, что в настоящее время продолжается активное обновление трубопроводов и оборудования в других районах города, поскольку на 2020 год «Инфоксводоканал» ставил приоритет прежде всего в замене сетей и модернизации очистных сооружений.