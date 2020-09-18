«Инфоксводоканал» обновил участок водопровода по улице Канатная

«Инфоксводоканал» продолжает обновление устаревших сетей и оборудования. На днях специалисты компании заменили участок водопровода по улице Канатная.

На стальном трубопроводе диаметром 150 мм в последнее время возникали аварийные повреждения. Поэтому, учитывая проведение раскопок по ул. Канатная для замены тепловых сетей, сотрудники «Инфоксводоканала» заодно проложили новую полиэтиленовую трубу со сроком службы не менее 50 лет.

Кроме трубы установлена новая запорная арматура, позволяющая производить локальные отключения в экстренных случаях, не затрагивая при этом другие улицы. А также будет построен новый колодец.

Следует отметить, что замена коммуникаций позволит повысить качество и надежность водоснабжения жителей прилегающих домов.

Сейчас работники водоканала готовятся к замене водопровода по улице Днепропетровская дорога, а также участка водовода, который снабжает Затоку, Каролино-Бугаз и населенные пункты Овидиопольского района.