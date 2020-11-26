«Инфоксводоканал» обновил участок водопровода на проспекте Небесной Сотни

«Инфоксводоканал» продолжает обновление устаревших сетей и оборудования. На днях специалисты компании заменили участок внутриквартального водопровода диаметром 200 мм на проспекте Небесной Сотни.

Здесь стальные трубы исчерпали свой лимит. Поэтому, чтобы не заниматься ремонтами, их решили полностью обновить.

Сотрудники технической службы проложили порядка 450 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме этого, обустроены новые колодцы, установлена запорная арматура с новыми пожарными гидрантами, а близлежащие дома были переключены на новые сети. Таким образом потребители этого района смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Следует отметить, что замена сетей изначально была в приоритетах компании на 2020 год. Специалисты водоканала уже завершили замену участка водовода, который снабжает Затоку, Каролино-Бугаз и населенные пункты Овидиопольского района. В ближайшей перспективе — обновление водопровода на улице Генерала Петрова.

Директор «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко отметил: «Наше предприятие уделяет особое внимание комплексной замене магистральных сетей. При перекладке труб мы используем современные и долговечные материалы, что позволяет кардинально решать проблему аварийных ситуаций и предоставлять одесситам услуги качественно и бесперебойно».