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«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой для Одессы немецкой технологии

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой для Одессы немецкой технологии

Специалисты «Инфоксводоканала» успешно завершили пилотный проект по обновлению канализационных сетей на улице Моторная. На данном участке было восстановлено более 300 метров трубопровода, который отработал свой эксплуатационный лимит.

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«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой технологии

Впервые в Одессе работы проводились по инновационной немецкой методике реновации. Согласно данной технологии в старую трубу вводят специальный полимерный рукав, который может принимать форму первоначальной трубы. Потом под воздействием ультрафиолетовой лампы происходит процесс полимеризации, в результате которого  в старой трубе образуется новая труба того же диаметра.

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой технологии

Однако, перед началом работ обязательно производится видеообследование трубопровода и его очистка от закупорок и загрязнений.

На указанном участке канализации по улице Моторная промывать сеть пришлось трижды, при этом в трубе обнаруживали бутылки от шампанского, стройматериалы, посуду. Подготовительные работы заняли неделю, а реновацию труб завершили всего за 3 дня.

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой технологии

Как отметил директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко, современная немецкая технология реновации на практике отлично себя зарекомендовала. Она позволяет значительно экономить время и трудозатраты при проведении работ. Теперь отпадает необходимость в проведении масштабных земляных работ, повреждении дорожного покрытия, зеленых насаждений, а также появится возможность менять участки, где ранее невозможно было проводить раскопки. Кроме этого, не нужно останавливать работу коллектора, а значит отключать потребителей от услуг.

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой технологии

И самое важное – полимерный материал, из которого будут новые трубы – немецкого производства, он стойкий к агрессивной среде и коррозии, а также  способен прослужить не менее 50 лет.

Сегодня основной задачей «Инфоксводоканала» является качественное водоснабжение и водоотведение города Одессы. Для этого предприятие проводит масштабные работы по замене изношенных и аварийных сетей. В 2019 году специалистами водоканала уже было проложено более 11 тысяч метров новых сетей.  В текущем году работы по замене наиболее аварийных участков продолжаются. А использование современных технологий и методов позволит обновить еще большее количество сетей, при этом минимизировать  неудобства для потребителей.

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