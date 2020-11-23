«Инфоксводоканал» использовал современные генераторы для предотвращения экологической катастрофы

В результате остановки КНС-22 микрорайонам Черноморки и Совиньона угрожало подтопление, после чего неочищенные стоки могли попасть в Черное море.

Из-за аварии на энергосетях Южная часть Одессы осталась без электричества. В результате блэк-аута, обесточенной оказалась и КНС-22. Эта канализационно-насосная станция служит для сбора стоков десятка тысяч домов Черноморки и Совиньона и дальнейшей передачи их на очистку на СБО «Южная».

Однако, в данной ситуации пригодилась недавно приобретенная «Инфоксводоканалом» мощная генераторная установка Aksa AD330. С ее помощью специалисты водоканала успешно обеспечили автономное энергоснабжение насосов на КНС-22 и, таким образом, удалось избежать загрязнения моря.

Следует отметить, что сама генераторная установка изготовлена фирмой Aksa (Турция) — одним из лучших мировых производителей. Ее мощность в 240 кВт обеспечивает дизельный двигатель Volvo Penta, что позволяет обеспечить как аварийное, так и автономное энергоснабжение в любую погоду практически во всех сферах деятельности.

Для нужд «Инфоксводоканала» она приобреталась в основном для обеспечения резервного питания канализационных насосных станций. Однако, не раз успешно использовалась и для подачи воды. Благо генератор Aksa установлен на специальном шасси, что обеспечивает мобильность и возможность использовать на любом объекте водоканала в пределах допустимой мощности.

Как отметил директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко, вопрос надежности энергоснабжения является ключевым для предприятия. Ведь от этого зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. В связи с этим «Инфоксводоканал», не дожидаясь поломок и аварийных ситуаций, обеспечил своевременную замену устаревших энергосетей, резервных вводов питания, трансформаторных подстанций. А наличие современных мощных генераторов помогает объектам водоканала работать бесперебойно, несмотря на форс-мажоры и погодные условия.