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Новости Одессы и Одесской области

Инфоксводоканал ежедневно готовит для одесситов порядка 300 млн. литров питьевой воды

Инфоксводоканал ежедневно готовит для одесситов порядка 300 млн. литров питьевой воды

Сегодня, как никогда, жители нашего города нуждаются в качественной и бесперебойной питьевой воде. Тщательное и частое мытье рук — первая рекомендация врачей по предотвращению распространения коронавируса.

Именно сегодня каждый сотрудник «Инфоксводоканала» несет еще более ответственную миссию — заботиться о здоровье одесситов.

В условиях карантина, когда горожанам настоятельно рекомендуют оставаться дома, наши 3 тысячи сотрудников работают в усиленном режиме — без выходных и круглосуточно. Не смотря на погоду и эпидемиологическую обстановку ежесуточно мы поставляем в дома одесситов порядка 300 тысяч кубометров (~ 300 млн. литров !) питьевой воды, отводим и очищаем порядка 200 тысяч кубометров стоков. Ежесуточно для подготовки и подачи чистой воды мы используем порядка 360 тысяч кВт электроэнергии, 3 тонны гипохлорита, 1,2 тонны коагулянта, 3,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, мы обязаны проводить аварийно-восстановительные работы на сетях, заменять пожарные гидранты и продолжать выполнять планы по модернизации оборудования, очистных сооружений. В частности для обеспечения водой жителей улицы Атамана Чепиги и части Пересыпи сегодня в сложных условиях начаты работы по перекладке более 300 метров нового водопровода вместо аварийного, работы обойдутся водоканалу в сумму порядка 6 млн грн.

Наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции и качественно выполняют свои обязанности. Однако, в нынешних условиях для нормальной жизнедеятельности водоканала очень важны своевременные оплаты за потребленные услуги. Ведь общий долг потребителей  приблизился к рекордной отметке в 196 млн.грн, а текущие платежи оплатили только половина абонентов.

Коллектив водоканала обращается ко всем абонентам с просьбой погасить свои  долги и оплатить за потребленные услуги. Для этого можно воспользоваться онлайн сервисами на сайте водоканала.

В свою очередь, мы продолжаем работать, чтобы в каждом доме была чистая вода. А своевременные оплаты, ответственность и сознательность каждого  абонента нам существенно помогут.

Берегите свое здоровье, мойте чаще руки и будьте здоровы!

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