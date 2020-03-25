Инфоксводоканал ежедневно готовит для одесситов порядка 300 млн. литров питьевой воды

Сегодня, как никогда, жители нашего города нуждаются в качественной и бесперебойной питьевой воде. Тщательное и частое мытье рук — первая рекомендация врачей по предотвращению распространения коронавируса.

Именно сегодня каждый сотрудник «Инфоксводоканала» несет еще более ответственную миссию — заботиться о здоровье одесситов.

В условиях карантина, когда горожанам настоятельно рекомендуют оставаться дома, наши 3 тысячи сотрудников работают в усиленном режиме — без выходных и круглосуточно. Не смотря на погоду и эпидемиологическую обстановку ежесуточно мы поставляем в дома одесситов порядка 300 тысяч кубометров (~ 300 млн. литров !) питьевой воды, отводим и очищаем порядка 200 тысяч кубометров стоков. Ежесуточно для подготовки и подачи чистой воды мы используем порядка 360 тысяч кВт электроэнергии, 3 тонны гипохлорита, 1,2 тонны коагулянта, 3,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, мы обязаны проводить аварийно-восстановительные работы на сетях, заменять пожарные гидранты и продолжать выполнять планы по модернизации оборудования, очистных сооружений. В частности для обеспечения водой жителей улицы Атамана Чепиги и части Пересыпи сегодня в сложных условиях начаты работы по перекладке более 300 метров нового водопровода вместо аварийного, работы обойдутся водоканалу в сумму порядка 6 млн грн.

Наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции и качественно выполняют свои обязанности. Однако, в нынешних условиях для нормальной жизнедеятельности водоканала очень важны своевременные оплаты за потребленные услуги. Ведь общий долг потребителей приблизился к рекордной отметке в 196 млн.грн, а текущие платежи оплатили только половина абонентов.

Коллектив водоканала обращается ко всем абонентам с просьбой погасить свои долги и оплатить за потребленные услуги. Для этого можно воспользоваться онлайн сервисами на сайте водоканала.

В свою очередь, мы продолжаем работать, чтобы в каждом доме была чистая вода. А своевременные оплаты, ответственность и сознательность каждого абонента нам существенно помогут.

Берегите свое здоровье, мойте чаще руки и будьте здоровы!

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