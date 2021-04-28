«Инфоксводоканал»: долги одесситов за воду составили почти четверть миллиарда гривен

В Одессе долги потребителей за воду бьют рекорды. По состоянию на 28 апреля треть потребителей ещё не оплатили счета, а общая сумма долга достигла почти 250 млн. грн. «Инфоксводоканал» просит срочно оплатить долги.

При этом, водоканал несёт огромные затраты для подготовки и подачи питьевой воды. Так ежесуточно используется порядка 360 тысяч кВт электроэнергии, 3 тонны гипохлорита, 1,2 тонны коагулянта, 3,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

Столь низкая платежная дисциплина и астрономические долги абонентов негативно влияют на надежность водоснабжения всего города, поскольку водоканал должен своевременно и авансом, оплачивать реагенты, материалы, электроэнергию. Технические службы должны своевременно устранять аварийные ситуации, а также продолжать работы по модернизации предприятия и сетей.

Учитывая критически низкий уровень оплаты администрация предприятия обращается к потребителям с просьбой в срочном порядке выполнить свои обязательства и оплатить долги за потреблённые услуги.

Сделать это можно в режиме онлайн – быстро, безопасно и без комиссии.

На сайте водоканала http://infoxvod.com.ua введена услуга оплаты за воду в один клик без регистрации и комиссий, бесплатно картой любого банка.

Внедрены чат-боты Вайбер и Телеграм, с помощью которых можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

Каждый потребитель должен помнить, что наличие воды на праздники зависит от его сознательности и своевременной оплаты.