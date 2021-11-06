Именины 6 ноября: у каких имён?

Сегодня, 6 ноября, именины отмечают Виктория, Николай, Иван, Георгий, Пётр и Алексей.
- Имя Виктория происходит от латинского слова «Victoria», что означает «победа».
- Имя Николай в переводе с греческого языка означает «победитель народов». По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.
- Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».
- Имя Георгий происходит от древнегреческого слова «георгос», что означает «земледелец» В различных странах у имени разные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи.
- Имя Алексей образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».
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