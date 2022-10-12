Илон Маск, прощай: в Одессе избавляются от билбордов с оскандалившимся миллиардером

В Одессе начали снимать с билбордов изображение американского бизнесмена и миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины»,

– сказано в публикации.

Причиной послужили недавние скандальные посты Маска в Твиттере, в которых бизнесмен предложил собственный «мирный план», чтобы закончить войну Украины с россией, однако прописал условия, выгодные стране-агрессору.

В частности Маск предлагает Украине:

заново провести референдумы, но уже под наблюдением ООН на аннексированных россией территориях;

признать Крым частью россии;

возобновить подачу воды в Крым;

сохранять нейтралитет.

Позже миллиардер подлил масла в огонь, написав, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Твиты Маска вызвали бурю негодования у украинцев и тех, кто поддерживает нашу страну.

А советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил другой план мирного урегулирования:

Украина добивается освобождения своих территорий, в том числе аннексированного Крыма;

россия подвергается демилитаризации и принудительно лишается ядерного оружия;

военных преступников судит международный трибунал.

В начале войны Маск оказывал поддержку Украине, в частности, предоставляя системы спутниковой связи Starlink, которые, как писали западные журналисты, сыграли важную роль в условиях боевых действий, когда не работали другие средства коммуникации.