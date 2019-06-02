Июньский ремонтный «Привоз»: что нового происходит?

Одесский «Привоз» интересен в любое время года, но с тех пор, как в феврале 2019-го здесь огородили огромный кусок знаменитого рынка и начали ремонт, он стал еще и местом «особого интереса».

Что выросло за забором?

«Привоз» сейчас, с началом лета, торгует в обычном режиме, но с большими особенностями. Что изменилось на самом знаменитом базаре города с февраля?

Исторический «Фруктовый пассаж» по-прежнему ремонтом не затронут и там, как и все последние годы, торгуют одеждой и обувью. Арка-вход в это место, как успела подметить корреспондент «Одесской жизни», изрядно «облупилась».

Как мы уже рассказывали, реконструкция самого известного рынка города началась со стороны улицы Екатерининской. Над загороженной территорией, которая вобрала в себя и давным-давно закрытый и замусоренный пешеходный переход, теперь возвышаются «здания». Их крыши уже выросли над металлическим забором.

Увидеть, что же там такое выросло, а это, понятное дело, новые торговые павильоны, не так-то и просто. Дырки в заборе, конечно, есть, но ограждение со стороны самого «Привоза» давно превратилось в торговые точки. Давний девиз «Привоза» «ни сантиметра без торговли» соблюдается с максимальной точностью. А вот увидеть, как выглядят «новострои», спрятанные за забором, очень хочется.

«Окошко» все же отыскалось, и мы теперь можем показать одесситам, в каких павильонах они в скором времени будут приобретать продукты. Кстати, заглянуть за забор пытаются многие: одесситам не все равно, как будет выглядеть их любимый рынок в скором будущем. Некоторых «подсмотревших» увиденное не очень-то радует: люди говорят, что так «может потеряться и колорит «Привоза».

Где колорит сохранен

Ну а во всем остальном с «привозным» колоритом как раз все в порядке. Люди снуют, прицениваются, торгуются. Продавцы устраивают из своих товаров особые рекламные витрины. Так, к примеру, в рядах специй уже «выросли» целые деревья из пакетиков с пряностями-приправами.

Неизменным остался на «Привозе» еще один «колорит»: торговля молочком-брынзочкой-творожком и всем остальным с ног у входа в молочный корпус. Ну а в связи с тем, что в разгаре сезон клубники, то этой ягодкой торгуют и в самом корпусе, рядом с той же сметанкой-брынзочной. Причем, обычно это не просто рядом, а у одной и той же хозяйки.

Привоз по-летнему закипел. Никакие ограждения, которые тянутся вдоль «Привоза», ни привычный мусор — торговле не помеха. Людей — море. Торгующих — не меньше. Колорит, повторюсь, сохранен в целости и сохранности — и в местном сленге, и в тех же рекламных надписях к тому или иному товару.

Да, как и прежде, не очень-то принято на «Привозе» установить обычный себе ценник рядом с товаром. Скучно это и не по-нашенски. Если продается только-только выжатый сок, то это звучит не просто так, а «фреш — то, что надо», если клубника, то «домашняя» (?!), если помидоры, то «без стержня» (кстати, помидор на «Привозе» бывает исключительно женского рода).

Ну а что касается тюлечки, то тут вас ожидает уже такое сортовое распределение, выраженное в самых разных фразеологических оборотах, что хоть не просто покупай, а изучай и записывай. Тут вам и сорт «кошачья радость», и «люкс», и «очень вкусненькая», и «сказочная». Вам мало? Тогда задайте вопрос продавцу. Вам такое расскажут!..