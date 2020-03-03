Хаджибейская дамба на грани прорыва: в Одесской мэрии разрабатывают план ее спасения

Мэр отметил, что если бы не были проведены укрепительные работы на дамбе 4 года назад, то нынешний ураган «Юлия» просто разрушил бы ее. Но все же сооружение едва выдержало бурю, поэтому в горсовете рассматривают безотлагательный капитальный ремонт Хаджибейской дамбы.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания Одесского городского совета.

О том, как восстановить гидротехническое сооружения отвечал начальник управления капитального строительства Борис Панов. В управлении провели совещание, на котором специалисты определились, какие работы следует выполнить:

«Необходимо будет по направлению Румынского канала смастерить самотечный сбросной канал, который позволит понизить уровень воды в лимане. Также со стороны лимана нужно построить буну из гранита большого размера. Это позволит превратить насыпь в полноценное гидротехническое сооружение», – сказал начальник УКС ОГС Борис Панов.

Эти работы будут выполнять одновременно, и займет это полтора-два года. Геннадий Труханов поручил сделать «контрольный объезд» Румынского канала и прилегающих к нему каналов для осмотра и очистки от камышей, которые затрудняют проход воды.

Восстановление дамбы затрудняет тот факт, что неизвестно, кому она принадлежит.

«С одной стороны, согласно Генеральному плану, это объездная дорога, которая находится в черте города. С другой стороны, специалисты говорят, что это гидросооружение. И следующее – что обслуживает дамбу государственное управление дорог. Но она не находится на балансе ни одного из ведомств», – сказал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, центральная власть не откликается на просьбу о помощи в этом деле.

Разрушение дамбы грозит затоплением 23-х квадратных километров городской территории: от Жеваховой горы до Пересыпи. Мэр попросил все службы и подразделения перейти в состояние повышенной готовности, так как в Одессе синоптики прогнозируют ураган на протяжении нескольких ближайших дней.

Фото: dumskaya.net

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