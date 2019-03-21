﻿ Графу Воронцову намылят шею: в Одессе «взялись» за памятники - Одесская Жизнь

Очистка-помывка: так можно назвать процесс, который, начиная с сегодняшнего дня, будет происходить с памятниками Одессы. Он также включает в себя мелкий ремонт самих памятников и их постаментов.

Приведение монументов города в порядок начали с памятника графу Воронцову на Соборной площади. Специалисты очищают постамент памятника, производят мелкий ремонт. Журналистам даже показали, как происходит помывка постамента. А вот полностью «банные услуги» – то есть, помывку самого памятника – будут производить лишь тогда, когда будут окончены очистка и ремонт.

Как рассказывает начальник управления охраны памятников культурного наследия Павел Остапенко, сначала производится оценка технического состояния памятника, а потом уже приступают к его мелкому ремонту, очистке и помывке:

— Это целая серия работ: удаление грязи, то есть, сама помывка — далеко не единственный момент, нужно перед этим очистить памятник, произвести работы по устранению дефектов. К примеру, памятник графу Воронцову постоянно подвергается порче тем, что на его постамент взбираются, катаются на роликах, нанося тем самым ущерб. Все это необходимо устранить для начала. Стоимость всех работ по данному памятнику — 135 тысяч гривен. После ремонта и помывки одесских памятников на них будут наносить специальное антивандальное покрытие.

Работы по приведению в порядок памятников производятся специалистами СПД «Колычев». Его руководитель рассказывает, что для очистки памятников применяется специальный состав.

— Для начала нужно хорошенько очистить памятник, это сложный процесс, ну а потом уже ему устраивать «душ». Для помывки памятников применяется специальная «химия» производства одной французской фирмы. Она щадящая для таких поверхностей, не содержит вредных кислот. Антивандальное покрытие — также специальное, уже опробованное во многих странах мира. Работы по памятнику Воронцову продлятся три-четыре дня, потом приступим к другим памятникам, — поясняет Денис Колычев.

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