Годовщина инаугурации президента: ТОП-5 обещаний Владимира Зеленского

Сегодня, 20 мая, исполняется год с инаугурации 5-го Президента Украины Владимира Зеленского. Он получил беспрецедентную поддержку жителей Украины, набрав 73 % голосов во втором туре. И вот, спустя год, «Одесская жизнь» решила вспомнить самые громкие предвыборные обещания Владимира Зеленского и посмотреть, как они были выполнены.

Переход к страховой медицине

Согласно этому обещанию, украинские пациенты получать возможность сами определять перечень медицинских услуг, выбирать учреждение, врача и способ лечения. Ничего из этого сделано не было. Более того, затормозился второй этап медицинской реформы, который должен был стартовать с апреля 2020 года. Согласно ей некоторые виды плановой медицинской помощи, в частности акушерская и онкологическая, должны были стать для пациентов бесплатными по всей Украине.

Привлечение к работе профессионалов

Ни у кого не вызывает сомнений, что ключевые должности в государстве должны занимать люди, продемонстрировавшие профессионализм в той или иной области. Против «кумовства» выступал и Зеленский в своих предвыборных обещаниях. Но после его прихода к власти многие государственные посты заняли коллеги из «Студии Квартал-95» и другие приближенные. Имена Сергей Сивохо, Юрий Костюк, Иван Баканов засветились не только в шоу-бизнесе, но и в политике.

Выборы по открытым спискам

В декабре 2019 года были внесены поправки в Избирательный кодекс. Обновленный закон подразумевает пропорциональную избирательную систему с открытыми избирательными списками. Люди получили возможность отдать свой голос не только за отдельную партию, но и конкретного кандидата. Правда, подобные изменения были внесены уже после того, как состоялись выборы в Парламент, где партия Зеленского «Слуга народа» получила более половины мандатов. За что Президент неоднократно подвергался критике.

Спасти украинских моряков

Одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского было возвращение украинских моряков и кораблей, захваченных 25 ноября во время инцидента в Керченском проливе. Тогда экипажи артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», а также рейдового буксира «Яны Капу» были захвачены в плен морскими войсками РФ. Двадцать четыре украинских моряка почти год провели в российском плену.И только 7 сентября 2019 года, после долгих переговоров, их удалось вернуть домой.

Открытие рынка земли

Это обещание было выполнено полностью. 31 марта 2020-го года Верховная Рада приняла закон, который отменил запрет на продажу земель сельскохозяйственного значения. Собственниками участков могут стать граждане Украины, территориальные громады, государство. Несмотря на опасения критиков реформы, иностранцы землю покупать пока не смогут. Вопрос об этом обещают вынести на референдум и уже исходя из его результатов принимать решение.

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