“Год без Кати”: молчаливая акция в память активистки Гандзюк прошла в Одессе

Вчера был ровно год, как ушла из жизни Екатерина Гандзюк – активистка и политический деятель Херсона. Одесские общественники собрались возле памятника Дюку, зажгли лампады, а также задали вопрос Генпрокуратуре о расследовании дела.

Вечером в понедельник возле памятника Дюку де Ришелье активисты из разных организаций и неравнодушные одесситы собрались, чтобы почтить память Кати Гандзюк. Её убили у подъезда дома 31 июля, вылив на неё серную кислоту. Ожогами было покрыто около 40% тела. После нескольких операций, Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года.

Общественники зажгли лампады у подножия памятника Дюку. Эта акция прошла тихо, без громкоговорителей и речей «с трибуны». Подобные мероприятия прошли и в сорока других городах Украины.

Касательно расследования убийства активисты говорят, что заказчики известны, но наказать их пока что никак не могут.

«Мы задаем этот вопрос: «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранительным органам, в частности, Генеральной прокуратуре. Фамилии лиц, которые заказали убийство, давно известны, но их не могут привлечь к ответственности. Мы всё ещё вынуждены выходить на акции, потому что только под давлением общественности это дело можно сдвинуть с мертвой точки и добиться наказания для правонарушителей», – рассказал лидер ВО «Автомайдан» Виталий Устименко.

В Приморском районном суде сегодня состоится суд над фигурантом дела Игорем Павловским. Но он не приходит на заседания суда, потому что находится на лечении. Активисты информацию о лечении опровергают, и указывают на то, что это «только на бумажке написано, что он находится на лечении».

Следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

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