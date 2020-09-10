Геннадий Труханов о «Делфи»: у нас получилось (видеокомментарий)

В Одессе эвакуировали танкер «Делфи», который сел на мель в акватории одесского пляжа в ноябре прошлого года. Ход работ контролировал лично мэр Одессы Геннадий Труханов.

В ночь с 9 на 10 сентября судно начали выводить через каменную гряду на глубину, чтобы впоследствии отбуксировать его в порт Черноморска. Ранее затонувшее судно пытались поднять несколько раз: работы курировали центральные и областные ведомства. Тем не менее, ни одна из попыток не увенчалась успехом. 27 июля, спустя более чем полгода, авария была классифицирована ГСЧС Украины как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня. В Одессе был создан городской оперативный штаб, и начаты подготовительные работы.

Сегодняшняя операция по эвакуации Делфи однозначно войдёт в историю Одессы как пример профессионализма и скоординированности действий. Работы проводила компания «Бруклин Киев», группа компаний «Трансшип», при содействии городских служб и спасателей.

«Эвакуация Делфи – это классический пример того, что происходит, когда за дело берутся не политики, а специалисты. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе. Мы сделали действительно большое дело для одесситов и жителей всей страны, поскольку дальнейшее пребывание танкера на нашем пляже могло обернуться печальными последствиями на национальном уровне», заявил Геннадий Труханов.

Источник: Odessit.ua