Где одесситам получить «больничный» и пособие по беременности во время войны

«Больничные» и пособие по беременности и родам во время военного положения можно получить, даже если работодатель не обработал документ.

По информации Марины Лазебной, на сегодняшний день, чтобы получить «больничный» либо пособие по беременности и родам, обратиться можно в любое ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины – как по месту регистрации, так и по месту временного пребывания вследствие эвакуации.

Обратиться можно за следующими выплатами: помощь по беременности и родам; помощь по временной потере трудоспособности; помощь на похороны.

Деньги будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет либо его личную банковскую карту.

Для назначения выплаты при себе нужно иметь: бумажную справку о нетрудоспособности либо е-больничный; копии 1-4,11-16 страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность; справку о присвоении индивидуального налогового номера.

Справка о взятии на учет, как временно перемещенного лица, в этом случае не требуется.