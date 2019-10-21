Где не будет света в Одессе 21 октября

В понедельник, 21 октября, в городе планируют провести масштабный ремонт электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба “Одессоблэнерго”. В связи с этим часть одесских домов останутся без электричества.

Так, с 9.00 до 19.00 света не будет у потребителей, живущих по таким адресам:

1-а Степная/Кордонная, 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица, 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 45А, 64б, 58а, 71А, 47А, 50а, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 77А, 52А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица, 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского, 12

Александра Вронского улица, 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 8 линия, 142 линия12, 103/13а13, 132/А, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 9 Линия, 12 Линия, 7 линия, 2/130, 11 Линия, 103/13, 111/С, 6 линия, 8 Линия, 5 линия, 10 Линия, 144/1, 144/6, 144/3, 111/М, 6/196, 144а, 103/3, 103/7, 103/14, 153/13, 103/16, 142, 103/15, 103/6, 111/ Г/Д, 142/43, 103/4, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 7 Линия, 144/8, 144/5, 144/2, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 145, 132А, 224, 144, 147, 211, 179, 162, 223, 193, 182, 186, 191, 250, 175, 270, 178, 155, 157, 143, 209, 221, 161, 146, 153, 163, 148, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 142217, 227, 231, 245

Ефима Геллера улица, 99/2, 77, 78, 81, 81а, 92а, 87б, 96е, 73а, 97/А, 73в, 100а, 100/2, 92А, 94-А, 95а, 96а-96в, 87в, 96в, 94б, 94а, 96г, 81г, 85, 91а, 99б, 81в, 87а, 97Б, 81б, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042

Кордонная улица, 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица, 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок, 2, 3, 4

Краснова улица, 9

Маршала Малиновского улица, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица, 30А-1

Мостовой переулок, 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Неделина улица, 111

Ореховая улица, 177, 196, 252

Амундсена переулок, 1, 3, 5, 6

Ковалевского переулок, 9

Пишоновская улица, 1, 6

Просвещения улица, 1/1, 1/3, 207, 166, 113203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 1/7, 195, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 1/24, 1/33165, 254

Татьяны Тесс улица, 60А

Текстильщиков улица, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица, 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок, 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4

Шклярука улица, 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричество отключат жителям следующих домов:

3-й Хаджибеевский переулок, 1А

Адмиральский проспект, 1а, 1б, 29, 19, 27, 25, 23, 18, 1, 6А, 16, 22, 21, 24, 14, 20, 10, 30, 2, 8, 6, 4, 16А, 12

Бригадная улица, 58, 141Г, 129, 56, 62, 56/1, 133, 141В, 119, 131, 123/1, 125, 60, 135, 127, 141Б, 137, 121, 141А, 123/2, 129А, 141, 123, 137б, 139

Бугаевская улица, 48, 50

Венгерская улица, 2, 3

Генерала Швыгина улица, 2, 4, 6, 8А, 8

Героев-Пограничников улица, 2

Доковая улица, 1, 3, 4, 13А, 9/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21

Контр-адмирала Лунина улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Льва Семиренка, 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49б, 33б, 47а, 31а, 3а, 41а, 28б, 29б, 51а, 11а, 30а, 24а, 33а, 45, 47, 49, 51, 57, 49а

Неделина улица, 109

Новаторов улица, 13, 15, 17

Палубная улица, 10-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Палубный переулок, 1, 2, 3, 4, 5

Радио улица, 10

Республиканская улица, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 197, 211, 217, 223, 229, 231, 152а, 182а, 168а, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 225а

Строительная улица, 3

Судостроительная улица, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21

Танкерная улица, 4, 5, 6/1, 6А, 9/2А, 7, 8, 9, 11, 13, 14

Трудовая улица, 7, 9

Фонтанская дорога, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12, 12/3, 12д, 12Б, 12Г, 12А

Хаджибеевская дорога, 267а, 217а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 239а, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 179

Шклярука улица, 15б, 13, 15, 15а, 15-В

Щоголева улица, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 101, 22/1

Фото: kubantv.ru