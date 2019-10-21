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Новости Одессы и Одесской области

Где не будет света в Одессе 21 октября

Где не будет света в Одессе 21 октября

В понедельник, 21 октября, в городе планируют провести масштабный ремонт электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба “Одессоблэнерго”. В связи с этим часть одесских домов останутся без электричества.

Так, с 9.00 до 19.00 света не будет у потребителей, живущих по таким адресам:

  • 1-а Степная/Кордонная, 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
  • 1-я Пригородная улица, 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
  • 2-я Пригородная улица, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 45А, 64б, 58а, 71А, 47А, 50а, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 77А, 52А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
  • 4-я Пригородная улица, 79, 79А, 60/1, 60
  • 9-а Линия Дачи Ковалевского, 12
  • Александра Вронского улица, 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
  • Дача Ковалевского улица, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 8 линия, 142 линия12, 103/13а13, 132/А, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 9 Линия, 12 Линия, 7 линия, 2/130, 11 Линия, 103/13, 111/С, 6 линия, 8 Линия, 5 линия, 10 Линия, 144/1, 144/6, 144/3, 111/М, 6/196, 144а, 103/3, 103/7, 103/14, 153/13, 103/16, 142, 103/15, 103/6, 111/ Г/Д, 142/43, 103/4, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 7 Линия, 144/8, 144/5, 144/2, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 145, 132А, 224, 144, 147, 211, 179, 162, 223, 193, 182, 186, 191, 250, 175, 270, 178, 155, 157, 143, 209, 221, 161, 146, 153, 163, 148, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 142217, 227, 231, 245
  • Ефима Геллера улица, 99/2, 77, 78, 81, 81а, 92а, 87б, 96е, 73а, 97/А, 73в, 100а, 100/2, 92А, 94-А, 95а, 96а-96в, 87в, 96в, 94б, 94а, 96г, 81г, 85, 91а, 99б, 81в, 87а, 97Б, 81б, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042
  • Кордонная улица, 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
  • Корнюшина улица, 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
  • Короткий пререулок, 2, 3, 4
  • Краснова улица, 9
  • Маршала Малиновского улица, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
  • Минская улица, 30А-1
  • Мостовой переулок, 1, 2, 4, 2Б, 2/1
  • Неделина улица, 111
  • Ореховая улица, 177, 196, 252
  • Амундсена переулок, 1, 3, 5, 6
  • Ковалевского переулок, 9
  • Пишоновская улица, 1, 6
  • Просвещения улица, 1/1, 1/3, 207, 166, 113203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 1/7, 195, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 1/24, 1/33165, 254
  • Татьяны Тесс улица, 60А
  • Текстильщиков улица, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
  • Туристская улица, 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9
  • Туристский переулок, 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4
  • Шклярука улица, 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричество отключат жителям следующих домов:

  • 3-й Хаджибеевский переулок, 1А
  • Адмиральский проспект, 1а, 1б, 29, 19, 27, 25, 23, 18, 1, 6А, 16, 22, 21, 24, 14, 20, 10, 30, 2, 8, 6, 4, 16А, 12
  • Бригадная улица, 58, 141Г, 129, 56, 62, 56/1, 133, 141В, 119, 131, 123/1, 125, 60, 135, 127, 141Б, 137, 121, 141А, 123/2, 129А, 141, 123, 137б, 139
  • Бугаевская улица, 48, 50
  • Венгерская улица, 2, 3
  • Генерала Швыгина улица, 2, 4, 6, 8А, 8
  • Героев-Пограничников улица, 2
  • Доковая улица, 1, 3, 4, 13А, 9/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21
  • Контр-адмирала Лунина улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13
  • Льва Семиренка, 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49б, 33б, 47а, 31а, 3а, 41а, 28б, 29б, 51а, 11а, 30а, 24а, 33а, 45, 47, 49, 51, 57, 49а
  • Неделина улица, 109
  • Новаторов улица, 13, 15, 17
  • Палубная улица, 10-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Палубный переулок, 1, 2, 3, 4, 5
  • Радио улица, 10
  • Республиканская улица, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 197, 211, 217, 223, 229, 231, 152а, 182а, 168а, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 225а
  • Строительная улица, 3
  • Судостроительная улица, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21
  • Танкерная улица, 4, 5, 6/1, 6А, 9/2А, 7, 8, 9, 11, 13, 14
  • Трудовая улица, 7, 9
  • Фонтанская дорога, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12, 12/3, 12д, 12Б, 12Г, 12А
  • Хаджибеевская дорога, 267а, 217а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 239а, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 179
  • Шклярука улица, 15б, 13, 15, 15а, 15-В
  • Щоголева улица, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 101, 22/1

Фото: kubantv.ru

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