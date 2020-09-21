Фракция УМ-партии в Одесском горсовете прекратила свое существование

До конца нынешней каденции Одесский городской совет пришел с потерями. Буквально накануне местных выборов было заявлено о выходе из фракции политической партии «Украинская морская партия Сергея Кивалова» ее председателя Светланы Осауленко.

Выход из фракции Светланы Осауленко автоматически прекращает существование самой фракции, поскольку в ней остается только три депутата.

Напомним, ранее фракцию УМ-партии покинули Николай Крикливый и Владимир Корниенко. Примечательно, что все депутаты горсовета от УМ-партии напрямую или опосредованно являлись сотрудниками или выпускниками Одесской юркадемии.

Источник: Деловая Одесса