Фотофакт: в Одессе появились именные билборды от полиции

В Одессе в районе 6-й станции Большого Фонтана появились два билборда от патрульной полиции, где к водителям обращаются по имени и призывают их не нарушать Правила дорожного движения.
Призывы на билбордах такие: «Антон, газон – не место для парковки» и «Алёна, перед зеброй всегда притормаживай».
Десятки подобных именных билбордов появились и в других городах Украины. Там фигурируют следующие фразы:
«Настя, на перекрестке обгонять нельзя»;
«Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание»;
«Петя, не обгоняй с правой стороны»;
«Юля, перестраиваешься – включай поворотник»;
«Анна, возле зебры не паркуются»;
«Сергей, не пересекай двойную полосу»;
«Володя, четыре часа поездил – отдохни».
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