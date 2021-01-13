Фотофакт: в Одессе появились именные билборды от полиции

Одесский Новощепной ряд: рельсы, плитка, фонари и торговля (фото) Как гласит щит на углу Новощепного ряда и Преображенской, сегодняшний день, 12 января, — время окончания первого этапа реконструкции многострадальной и «страшной» бывшей Эстонской улицы. Что же здесь изменилось? ПОДРОБНЕЕ

Одесская улица Осипова: балконный ассортимент, памятники-таблички и фасадные разукрашки (фото) Осипова – улица в условно тихом центре Одессы, протянулась от Еврейской до Малой Арнаутской. Пересекает Троицкую, Успенскую, Базарную и Большую Арнаутскую. Улица кажется «выполненной» в строгих формах, с соблюдением порядка. А еще ее дома, выстроенные в четкие ряды, отличаются большим балконным «ассортиментом». И еще: разрушенных балконов здесь гораздо меньше, чем на других улицах. ПОДРОБНЕЕ