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Фотофакт: в Одессе появились именные билборды от полиции

Фотофакт: в Одессе появились именные билборды от полиции

В Одессе в районе 6-й станции Большого Фонтана появились два билборда от патрульной полиции, где к водителям обращаются по имени и призывают их не нарушать Правила дорожного движения.

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Призывы на билбордах такие: «Антон, газон – не место для парковки» и «Алёна, перед зеброй всегда притормаживай».

билборд, Антон

билборд, Антон и газон

билборд от патрульной полиции

Десятки подобных именных билбордов появились и в других городах Украины. Там фигурируют следующие фразы:

«Настя, на перекрестке обгонять нельзя»;

«Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание»;

«Петя, не обгоняй с правой стороны»;

«Юля, перестраиваешься – включай поворотник»;

«Анна, возле зебры не паркуются»;

«Сергей, не пересекай двойную полосу»;

«Володя, четыре часа поездил – отдохни».

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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