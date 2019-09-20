Феликс Шиндер представил одесский вариант известной песни «Папиросы»

Вечер на улице Южной. В самом центре Молдаванки звучит песня «Папиросы». Как и много лет назад тут пахнет жареной рыбой и котами. Звучит скрипка и слышно, как ругаются соседи.

В 1932 году песня «Папиросы» впервые прозвучала в одноименной пьесе. Её автором считается Герман Яблоков, обладатель голландско-германского имени и русско-славянской фамилии, который на самом деле был Хаимом Яблоником, уроженцем западно-белорусского города Гродно, ставший популярным актером в США.

Сага о подростке, торгующем вразнос в холодную и ненастную погоду и умоляющем прохожих купить сигареты, уверяя, что те не подмочены дождем. Из текста ясно, что деньги нужны, чтобы купить самое необходимое и не умереть с голоду.

В 1935 году Герман Яблоков спродюсировал фильм «Папиросн», в котором в роли замерзающего на углу улицы продавца сигарет, снялся 11-летний Сидни Люмет — будущий выдающийся голливудский режиссёр послевоенного времени.

После выхода в 1935 году фильма «Папиросн» песня стала звучать повсеместно, а после Второй Мировой войны её популярность только выросла.

После Второй Мировой войны песня пережила вторую волну популярности. Способствовала этому семимесячная поездка самого Яблокова по послевоенным лагерям для бездомных «перемещённых лиц» в Германии, Австрии и Италии.

Но настоящий взрыв популярности песни вызвало её исполнение дуэтом сестёр Берри (Багельман). Сам Яблоков хорошо знал сестёр и лично участвовал в постановке песни. Результатом стал маленький шедевр, который хотелось слушать всем – даже тем, кто не знал языка.

Трудно найти клезмерский оркестр, в репертуаре которого не было бы этой мелодии с солирующей партией на любимом еврейском инструменте — кларнете. Вариант песни с несколько измененным ритмом — прекрасная танцевальная мелодия. Очень любят эту мелодию в Аргентине, где она исполняется в ритме танго, правда, со словами на идише.

Одесскую версию «Папирос» для вас исполнили:

Вокал – Феликс Шиндер.

Гитара – Евгений Кучурка.

Скрипка – Евгений Фалин.

Больше видео Феликса Шиндера и «Деньги вперед» на канале https://www.youtube.com/user/felixod/videos