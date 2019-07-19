Евгений Мураев: Донбасс будет процветающим, а Украина – великой и равной со всеми соседями

Донбасс должен стать зоной приоритетного инвестиционного развития. По словам Евгения Мураева, пять последних лет власть открещивалась от проблем региона, оставалась глухой к потребностям жителей края.

«На Донбассе проживает 15% жителей Украины. Здесь сосредоточено 25% промышленного потенциала страны. Нам говорили, что Донбасс дотационный, что здесь живут «какие-то не такие» люди. И только после конфликта стало очевидно, что Украина и Донбасс едины. Украина не может быть успешной без Донбасса», – рассказал лидер оппозиции.

Евгений Мураев подчеркнул, что впервые за пять лет представители местного самоуправления Донбасса собрались вместе для того, чтобы наметить дорожную карту по выходу региона из кризиса.

«Во многом только благодаря мэрам развиваются города, в них теплится жизнь и обеспечивается жизнедеятельность. За эти годы мы провели тысячи встреч, переговорили с сотнями тысяч людей о том, что необходимо сделать для завершения военного конфликта. Много мнений и предложений, которые мы постарались систематизировать», – отметил Мураев.

По его словам, для решения существующих проблем и перехода страны к устойчивому развитию участники форума приняли дорожную карту «Сила Донбасса». «Наша дорожная карта, в первую очередь, ведет к прекращению конфликта. Наш план состоит из трех составляющих – политической, экономической и социально-гуманитарной. В первую очередь, должно быть возобновлено транспортное сообщение со всеми городами Донбасса. Должна быть снята блокада и возобновлена торговля. Мы должны заставить власть принять особый статус для всех людей, которые потеряли во время конфликта близких. Необходимы программы реальной реинтеграции переселенцев. Нужно провести децентрализацию. Мы считаем, что на местах должно оставаться большинство денег, которые зарабатывают регионы – в первую очередь, 100% подоходного налога. Также все поступления в экологический фонд и 75% налога на прибыль. Это будет справедливо, потому что коррупция в основном сосредоточена в Киеве», – отметил политик.

По мнению Мураева, Донбасс должен стать зоной приоритетного инвестиционного развития. «Мы должны вкладывать в развитие разрушенной инфраструктуры. Этих денег будет достаточно, но также будут нужны и государственные программы», – добавил он.

Мураев подчеркнул, что дорожная карта ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА предусматривает и культурную децентрализацию. «Мы должны провести референдум в том числе и по статусу русского языка», – уточнил оппозиционер.

Мураев добавил, что дорожная карта партии представляет собой реальный план восстановления Украины. «Это механизм того, как перестать жить в долг и как, наконец, начать зарабатывать. Поэтому в нашей команде и мэры городов, и руководители крупнейших предприятий, за спиной которых – многотысячные коллективы», – рассказал лидер оппозиции.

По его словам, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК идет в Верховную Раду, чтобы раз и навсегда решить проблемы, стопорящие естественное развитие страны.

«Мы идем в Раду, чтобы вернуть деньги городам, чтобы у людей были рабочие места, чтобы отменить реформы, которые делают нас неконкурентоспособными. Не только в Донбассе, но и во всей Украине должна быть бесплатная доступная медицина. Нужно восстановить профессионально-техническое образование. И это гуманитарный блок нашего плана. У нас появится перспектива, только если мы будем развивать промышленность и высокотехнологические производства. И мы это сделаем после 21 июля. Донбасс будет процветающим, а Украина – великой, равной со всеми соседями», – подытожил лидер оппозиции.

Источник: Odessit-ua