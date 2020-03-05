Вопрос ребром: что нужно, чтобы деревья в Одессе не падали на горожан?

Большая часть зелёных насаждений в Одессе уже переросла свой «городской срок». Множество деревьев, которые видим на улицах, высажены в 1960-1970 годах. Они уже дают слабую тень, они слишком высоки и затратны в обслуживании.

Но избавиться от старых деревьев одесситы так просто не позволят — не доверяют в том, что снос дерева подразумевает замену на другое, а не, например, расширение дороги. Что же нужно сделать, чтобы деревья были на контроле и не навредили горожанам?

В Одессе все ещё не сформирована четкая программа по сохранению и обновлению фонда деревьев. Отсюда — множество проблем: корни прорастают через тротуарное покрытие; старые акации и тополя от ветра заваливаются и «роняют» ветки.

«Інститут розвитку міст» считает, что решить эту проблему поможет инвентаризация зеленых насаждений Одессы. Каждому дереву необходимо присвоить паспорт и обозначить на специальной карте. Это позволит анализировать ситуацию, планировать мероприятия по омоложению и плановой обрезке. При этом новые саженцы не должны быть «полутораметровыми прутиками». Специалисты рекомендуют высаживать деревья высотой 3-3,5 метра, чтобы дерево смогло справиться с агрессивной городской средой. Кроме того, к заботе о «легких города» нужно привлечь и одесситов.

А ещё нужно смириться с тем, что наши крепкие деревца, которые растут в центре, и деревья-великаны у городских дорог — потенциально опасная ситуация. При экстремальных погодных условиях они просто валятся на тротуары, машины, крыши и, к сожалению, на головы людей.

Фото Артема Виноградова

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