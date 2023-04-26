Экс-глава Одесской таможни возглавила Офис по поддержке перемен при Минобороны

Юлия Марушевская, бывший руководитель Одесской таможни из команды Саакашвили, возглавила новый совещательный орган при Министерстве обороны Украины — Офис по поддержке перемен.

Об этом сообщила сама Юлия Марушевская на своей странице в Facebook.

Офис по поддержке изменений будет готовить предложения к проектам нормативно-правовых актов по внедрению изменений, использованию донорской и технической помощи, привлекать партнеров и мониторить результаты изменений

По словам Юлии Марушевской Офис по поддержке перемен должен стать платформой для трансформаций в Министерстве обороны.

«Нашей ключевой задачей будет ускорение реформ и адвокация перемен в сфере обороны. В основе работы — проектные команды и поочередный запуск смен. Невозможно охватить все одновременно на том высоком уровне, который сейчас необходим. Поэтому будем постепенно запускать направления, со сложившимся видением и мощными командами», — сообщает Юлия Марушевская

Первой реформой, которую поддержит Офис, станет реформа государственных закупок.

Юлия Марушевская также добавляет, что уже больше года занимается адвокацией тяжелого вооружения.

Напомним, Юлия Марушевская возглавляла Одесскую таможню с октября 2015-го по ноябрь 2016 года.

Юлия Марушевская появилась в Одессе в 2015 году. Ее, как гражданского активиста, пригласил в свою команду Михаил Саакашвили, когда был на значен на должность одесского губернатора. В июне она возглавила департамент «Агентство по вопросам инвестиций и развития», в сентябре стала вице-губернатором, а в октябре возглавила Одесскую таможню. Но уже в октябре 2016 года подала в отставку вслед за председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

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Фото — ФБ-страница Юлии Марушевской