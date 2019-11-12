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Новости Одессы и Одесской области

Движение на Маршала Говорова в Одессе снова безопасно: провал на дороге залатали

Движение на Маршала Говорова в Одессе снова безопасно: провал на дороге залатали

Длительное время неисправный трубопровод разрушал дорожное покрытие на участке дороги. Недавно трубопровод починили, а впадину залатали.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По информации мэрии, на участке дороге по улице Маршала Говорова, возле домов №10 и 12 стоки из разрушенного трубопровода размывали основание дороги. В результате участок просел, ездить там было опасно. Отрезок дороги признали аварийным и оградили.

На днях, специалисты ООО «Инфокс» устранили неполадку водопровода, а группа КП «Городские дороги» залатала проблемный участок. Теперь движение по этой улице снова безопасно.

«Инспекция по благоустройству города обращается с просьбой к жителям при обнаружении провалов улично-дорожной сети сообщать по телефону: 726-17-66», – написали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба одесской мэрии

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Артем Виноградов
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