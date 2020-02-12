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Новости Одессы и Одесской области

Два заброшенных пустыря в Одессе планируют превратить в скверы

Два заброшенных пустыря в Одессе планируют превратить в скверы

Пустыри на улице Скворцова и на 1-й ст. Люстдорфской дороги хотят преобразить. На данный момент территорию занимают бездомные и собаки. В Малиновской райадминистрации уже создали рабочую группу по этому вопросу.

По распоряжению главы Малиновской районной администрации создана рабочая группа по вопросам организации на территории района двух скверов: по улице Скворцова (между улицами Шота Руставели  и Пишенина) и на 1-станции Люстдорфской дороги.

«Эта группа создана ещё 4 февраля, а 6 марта им уже поручено отчитаться о проделанной работе городскому главе», – рассказал председатель Малиновской районной администрации Евгений Омельчук.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на улице Скворцова. Сейчас там действительно заброшенная территория.

Вокруг забора – лужи, грязь и мусорники, в которых копаются бездомные. По всей видимости, они и занимают этот пустырь. Во всяком случае, на этой территории кто-то бывает: там разбросаны бутылки, коробки от продуктов, разная одежда, протоптаны тропинки.

Такая локация находится вблизи жилых домов, и по мнению депутатов мэрии, её вид явно не нравится местным жителям.

«На сегодняшний день территории полностью заброшены, хотя могли бы приносить пользу одесситам. О заседаниях рабочей группы и дальнейшем продвижении вопросов буду информировать», – написал на своей Facebook-странице депутат Одесского горсовета Олег Звягин.

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Артем Виноградов
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