Достичь кОтарсиса предлагают в Клубе одесситов

Нет, это не опечатка. Именно так, через О, решила назвать свою выставку художница Ольга Яровая. А все потому, что порядка сорока из 55 представленных в ВКО её работ, посвящены котам.

Несмотря на то, что у художницы есть домашний кот по кличке Пикачу, персонажей для своих картин Ольга выбирает и на улицах города, и находит в интернете. “Эта выставка для очень широкого круга зрителей. Из тех людей, которые приходят в наш клуб, любят котов очень много. А Фейсбук вообще превратился в площадку котоманов. А после этой выставки их количество увеличится еще больше — и это хорошо”, — сказал на открытии Евгений Голубовский, вице-президент ВКО.

Техника, в которой работает Ольга, называется мозаичный коллаж. И действительно, если присмотреться к работам поближе, видно, что основа картин – вырезанные из журналов и газет фразы и иллюстрации. Но если присмотреться еще внимательнее, то вы увидите и ноты, и документы с печатями, и оберточную бумагу, старые бланки, картонную упаковку и даже проездные билеты. И уже сверху Ольга дорабатывает их кистью и краской, что и придает им такой необыкновенный объем.

“Дело не в том, что нарисовано. Дело в том, как написано, — говорит Евгений Голубовский. — А живопись тут высокого качества. И я понимаю, что Оле приятно писать своих питомцев, знакомых и незнакомых котов. Но я смотрю на ее автопортрет и вижу, что с не меньшей радостью она пишет человеческое лицо”.

Выставка будет работать до 1 июля, и потом с 21 июля до середины августа.