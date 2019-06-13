fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Достичь кОтарсиса предлагают в Клубе одесситов

Достичь кОтарсиса предлагают в Клубе одесситов

Нет, это не опечатка. Именно так, через О, решила назвать свою выставку художница Ольга Яровая. А все потому, что порядка сорока из 55 представленных в ВКО её работ, посвящены котам.

Несмотря на то, что у художницы есть домашний кот по кличке Пикачу, персонажей для своих картин Ольга выбирает и на улицах города, и находит в интернете. “Эта выставка для очень широкого круга зрителей. Из тех людей, которые приходят в наш клуб, любят котов очень много. А Фейсбук вообще превратился в площадку котоманов. А после этой выставки их количество увеличится еще больше — и это хорошо”, — сказал на открытии Евгений Голубовский, вице-президент ВКО.

Техника, в которой работает Ольга, называется мозаичный коллаж. И действительно, если присмотреться к работам поближе, видно, что основа картин – вырезанные из журналов и газет фразы и иллюстрации. Но если присмотреться еще внимательнее, то вы увидите и ноты, и документы с печатями, и оберточную бумагу, старые бланки, картонную упаковку и даже проездные билеты. И уже сверху Ольга дорабатывает их кистью и краской, что и придает им такой необыкновенный объем.

“Дело не в том, что нарисовано. Дело в том, как написано, — говорит Евгений Голубовский. — А живопись тут высокого качества. И я понимаю, что Оле приятно писать своих питомцев, знакомых и незнакомых котов. Но я смотрю на ее автопортрет и вижу, что с не меньшей радостью она пишет человеческое лицо”.

Выставка будет работать до 1 июля, и потом с 21 июля до середины августа.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить