Дом Руссова: без лесов, с новой крышей и другими обновлениями

Фасад дома Руссова теперь предстал перед одесситами во всей обновленной красе. С него уже сняли леса. Что нового?

Главная из новинок на сегодняшний день — титано-цинковая крыша.

В чисто одесском стиле ведущаяся от имени самого дома страница Facebook «Дом Руссова. История эпохи» сообщает: «есть крыша, не простая, а титано-цинковая… Вы представляете — у меня теперь настоящая кровля с красивыми «чешуйками», прям как в юности…».

По сути, можно уже говорить об окончании первого этапа реставрации многострадального дома Руссова, а это: укрепление фундамента здания, восстановление перекрытий, лестницы, крыши и, конечно же, фасада.

Кстати, обратите внимание на его декор: часть ваз изменили цвет. Сначала все они были белыми, сегодня некоторые из них приобрели другой цвет, ближе по оттенку к обновленной титано-цинковой крыше.

Само здание все еще за забором, оттуда вывозится мусор. Плитку у дома Руссова еще не укладывают.

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