fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Дом Руссова: без лесов, с новой крышей и другими обновлениями

Дом Руссова: без лесов, с новой крышей и другими обновлениями

Фасад дома Руссова теперь предстал перед одесситами во всей обновленной красе. С него уже сняли леса. Что нового?

Главная из новинок на сегодняшний день — титано-цинковая крыша.

В чисто одесском стиле ведущаяся от имени самого дома страница Facebook  «Дом Руссова. История эпохи» сообщает: «есть крыша, не простая, а титано-цинковая…  Вы представляете — у меня теперь настоящая кровля с красивыми «чешуйками», прям как в юности…».

По сути, можно уже говорить об окончании первого этапа реставрации многострадального дома Руссова, а это: укрепление фундамента здания, восстановление перекрытий, лестницы, крыши и, конечно же, фасада.

Кстати, обратите внимание на его декор: часть ваз изменили цвет. Сначала все они были белыми, сегодня некоторые из них приобрели другой цвет, ближе по оттенку к обновленной титано-цинковой крыше.

Само здание все еще за забором, оттуда вывозится мусор. Плитку у дома Руссова еще не укладывают.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить