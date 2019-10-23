Для строительства дополнительного входа в одесский зоопарк «потихоньку» спиливают деревья

По подсчетам одесского эко-активиста, возле зоопарка собираются спилить около 29 деревьев. Чтобы скрыть следы спила, рабочие относят ветки за забор.

По информации, опубликованной на Facebook-странице ОО «Зеленый лист», в Преображенском парке идет спил деревьев возле строящегося второго входа в Одесский зоопарк. Эко-активист Владислав Балинский написал, что под спил попадают деревья разного возраста и пород. Однако деревья эти – живые и здоровые.

«Пилят потихоньку, чтобы, типа, незаметно было», – написал эко-активист.

Наш корреспондент, побывав на месте спила, заметил, что некоторые деревья отмечены красными метками. Такие же метки есть и на уже спиленных деревьях. Поэтому деревья таки спиливают не сразу, предположительно, по 2-3 за раз. А чтобы скрыть следы, ветки деревьев и бревна заносят за забор.

За плотным и высоким ограждением с трудом можно увидеть, что там вырыт котлован, а рядом разбросаны поломанные ветки от деревьев.

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