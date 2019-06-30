Дюк, Наполеон и страшилки-ужастики: как в Одессе собрались живые скульптуры

Сначала весь Летний театр в Горсаду был «усеян» постаментами, а потом музейные экспонаты стали занимать на них свои места. Экспонаты не простые: это живые скульптуры, собравшиеся из разных городов Украины и даже зарубежных стран, чтобы продемонстрировать свое искусство.

Но еще перед этим корреспонденту «Одесской жизни» удалось увидеть, как происходит процесс наложения сложнейшего грима, облачения в сложные костюмы и что-то вроде репетиции перед показом.

Восемнадцатилетняя Анна Кучеренко — Фарфоровая статуэтка. Перед тем, как она заняла свой постамент, успеваю узнать, что девушка учится в Одесском театрально-художественном училище, а «на поприще живой скульптуры» работает год.

— Знаете, это довольно сложно — стоять, застыв на одном месте. Немеет тело, потом все болит. Но зато нарабатывается тот неоценимый опыт, который очень помогает в работе, — рассказывает «Одесской жизни» Анна.

Пока идет подготовка, любопытствую дальше: как «действуют» на кожу эти густо намазанные на тело и лицо «серебряные» и «золотые» краски. Мне поясняют: под эти красочки приходится еще и толстый слой специального крема накладывать, иначе кожа будет страдать…

Вскоре и Фарфоровая статуэтка, и Наполеон, и Дюк, и, конечно же, Александр Сергеевич, и многие-многие другие занимают свои места на постаментах. И застывают.

Тут, кажется, собрались многие-многие некогда жившие и пришедшие из книг и фильмов персонажи — милейшие и очень-очень страшные. Невероятные костюмы, удивительные придумки.

Где-то в глубине две застывшие фигуры вампиров склонились над гробом. А эти — просто куколки глазу приятные.

А вот эта старушка — ведьма, стоило мне наклониться к ее клетке, как оттуда что-то страшнющее появилось. Правильно, не надо так близко подходить: тут вам особый театр, а в театре возможно все.

У каждой живой скульптуры — какой-то свой секрет. У «восточного гостя», демонстрирующего искусство левитации (ну таки ж на самом деле висит в воздухе!), сразу собралось множество любопытствующих и активно фотографирующих. Кстати, живым скульптурам во время работы вопросы задавать не принято: они обычно молчаливы, сами догадывайтесь, кто это и как это.

Живые скульптуры, которые предстали перед нами в таком огромном количестве, да еще и «собранные» вместе, — зачастую уже люди с опытом, это артисты многих театров живых скульптур.

И вот, казалось бы, для Одессы появление застывших «серебряных» и «золотых» людей в разных образах — уже как бы и не диковинка, но получилось очень даже впечатляюще.

Кстати, самое время напомнить: первая живая скульптура появилась в Одессе в 2009 году. Тогда в Горсаду народу было «явление статуи» голландского живописца Рембрандта. Это вызвало целую бурю эмоций и размышлений «на тему». Великий голландец 10 лет назад даже сделался конкурентом знаменитому 12-му стулу и памятнику Утесову на Дерибасовской: люди выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с ним.