Дискотека «для тех, кому за…»: где в Одессе потанцевать людям солидного возраста

В парке Горького по пятницам в 19.00 собираются те, кому давно за 30. Самые активные и жизнерадостные бабушки и дедушки приходят сюда, чтобы научиться танцевать и получить заряд хорошего настроения.

Там получится не только от души потанцевать, а и расслабиться, а еще и пообщаться с единомышленниками или завести новые знакомства. К такому времяпрепровождению могут также присоединиться молодежь и дети.

Танцевальная площадка находится в парке Горького, что на улице Космонавтов, 17а, рядом с кинотеатром «Москва». Мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока позволит погода.

Фото: dozado.ru