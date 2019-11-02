Детям праздник, косолапым тыквы: как прошел медвежий день в Одесском зоопарке (фото)

Перед зимней спячкой медведей руководство Одесского зоопарка провело детский праздник «День медведя» с развлекательной программой. В конце дети и их родители могли понаблюдать за тем, как трапезничают виновники торжества.

У входа в зоопарк детей уже поджидали аниматоры в костюмах панды и белого медведя. Они начали с зарядки, чтобы согреться. Затем ведущие задавали вопросы детям о косолапых: какие есть виды, чем питаются и какие кино, мультфильмы и книги знают о медведях. За правильные ответы вручали сувениры.

Затем начались активные игры. По словам аниматоров, медведи – весьма проворные животные и могут пролазить во всевозможные щели в поисках укрытия или еды. Детям дали подобное задание – пролезть через дырявый кусок ткани, с чем они успешно справились. А напоследок немного потанцевали и, развеселившись, на радостях кинулись обнимать аниматоров.

Судя по реакции детей, самый интересный этап мероприятия был в конце, когда все участники празднования уже собрались возле клетки с медведями.

В зоопарке сейчас живет три бурых медведя: Феня, ее дочь Поляна и Бумер, которого привезли из Винницкого зверинца. Но к публике вышло только два медведя.

– Феня уже в логове, она не хочет выходить. Можно сказать, она перед спячкой уже в дремотном состоянии, – рассказала заведующая научным отделом зоопарка Ольга Павлова.

Тыквы и яблоки разложили в разных уголках вольера, некоторые – на верхушках высоких бревен. Для того, чтобы дотянуться до угощения, медведям приходилось становиться на две лапы, выпрямляясь во весь рост. Это вызывало восхищение у детей.

По словам Павловой, бурые медведи дополнительно набирают от 90 до 100 кг для спячки. Медведица Поляна уже практически «наела» нужный вес. А вот Бумер – нет. Она также ответила нашему корреспонденту, что в этом году Бумер, возможно, вообще не впадет в спячку.

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