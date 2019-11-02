fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Детям праздник, косолапым тыквы: как прошел медвежий день в Одесском зоопарке (фото)

Детям праздник, косолапым тыквы: как прошел медвежий день в Одесском зоопарке (фото)

Перед зимней спячкой медведей руководство Одесского зоопарка провело детский праздник «День медведя» с развлекательной программой. В конце дети и их родители могли понаблюдать за тем, как трапезничают виновники торжества.

У входа в зоопарк детей уже поджидали аниматоры в костюмах панды и белого медведя. Они начали с зарядки, чтобы согреться. Затем ведущие задавали вопросы детям о косолапых: какие есть виды, чем питаются и какие кино, мультфильмы и книги знают о медведях. За правильные ответы вручали сувениры.

Для гостей провели викторину и разыграли подарки

Для гостей провели викторину и разыграли подарки

Активные игры

Активные игры

Затем начались активные игры. По словам аниматоров, медведи – весьма проворные животные и могут пролазить во всевозможные щели в поисках укрытия или еды. Детям дали подобное задание – пролезть через дырявый кусок ткани, с чем они успешно справились. А напоследок немного потанцевали и, развеселившись, на радостях кинулись обнимать аниматоров.

На радостях дети кинулись обнимать аниматоров

На радостях дети кинулись обнимать аниматоров

Судя по реакции детей, самый интересный этап мероприятия был в конце, когда все участники празднования уже собрались возле клетки с медведями.

Зрители собрались у клетки с медведями

Зрители собрались у клетки с медведями

В зоопарке сейчас живет три бурых медведя: Феня, ее дочь Поляна и Бумер, которого привезли из Винницкого зверинца. Но к публике вышло только два медведя.

Чтобы дотянуться до угощения, медведям пришлось потрудиться

Чтобы дотянуться до угощения, медведям пришлось потрудиться

– Феня уже в логове, она не хочет выходить. Можно сказать, она перед спячкой уже в дремотном состоянии, – рассказала заведующая научным отделом зоопарка Ольга Павлова.

Тыквы и яблоки разложили в разных уголках вольера, некоторые – на верхушках высоких бревен. Для того, чтобы дотянуться до угощения, медведям приходилось становиться на две лапы, выпрямляясь во весь рост. Это вызывало восхищение у детей.

По словам Павловой, бурые медведи дополнительно набирают от 90 до 100 кг для спячки. Медведица Поляна уже практически «наела» нужный вес. А вот Бумер – нет. Она также ответила нашему корреспонденту, что в этом году Бумер, возможно, вообще не впадет в спячку.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить