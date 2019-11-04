Дети из Ананьевской школы-интерната будут готовиться к ВНО на онлайн-платформе

Дети-сироты и дети из неполных семей, которые учатся в Ананьевской общеобразовательной школе-интернате I-III ступеней в Одесской области, получат существенную помощь в подготовке к внешнему независимому оцениванию. Что увеличивает их шансы на поступление в престижные ВУЗы Украины.

Такие возможности открывает перед ними Программа развития молодежи, которую уже пять лет реализовывают компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина» и общественная организация «Освитория». «Нас впечатляют и вдохновляют показатели прошлого учебного года: 88% выпускников интернатов, где работала Программа, поступили в ВУЗы, а профориентация по тесту «Magellano университет» помогла 65% учащихся выбрать профессию по призванию», – делится успехами глава «Освитории» Зоя Литвин.

В новом учебном году в проекте принимаютучастие19 школ-интернатов в 10 областях Украины, и в общей сложности в них учится более 1500 старшеклассников. В этом учебном году к проекту присоединились пять новых учебных заведений, говорит директор по связям с общественностью компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Андрей Бублик. «Из года в год мы расширяем географию проекта, чтобы помочь наиболее уязвимой и наименее защищенной молодежи получить доступ к образованию и профессии и тем самым обеспечить себе лучшее будущее», – отмечает он.

«Наши дети нуждаются в такой поддержке, и программа открывает перед ними большие дороги. Она поможет лучше подготовиться к ВНО и вступить в ВУЗы, о которых они мечтают»,– говорит директор Ананьевской общеобразовательной школы-интерната Людмила Кириллова.

Во время визита в это учебное заведение представители «Кока-Кола Бевериджиз Украина» и «Освитории» объявили официальный старт нового этапа проекта, провели с учениками мотивационную беседу и игру «Продай навык», рассказали обо всех онлайн курсах и вебинарах, которые ученики смогут посещать, а также презентовали новый компьютерный класс.

В частности, готовиться к ВНО можно будет на платформе ilearn. В прошлом году на этой платформе была внедрена геймификация обучения, и это увеличило число участников проекта в четыре раза. Для онлайн обучения в рамках проекта все школы обеспечиваются полностью укомплектованными компьютерными классами.