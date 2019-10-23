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Держава в смартфоні: у Раді експериментують з електронними водійськими правами

Держава в смартфоні: у Раді експериментують з електронними водійськими правами

Одними з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні, 23 жовтня, Уряд ухвалив низку рішень, які дозволять запустити такі он-лайн-послуги вже незабаром. Це експериментальний проєкт, надалі буде розширюватися перелік цифрових послуг.

– Ми в Уряді  хочемо, щоб державна система працювала для людей. Не заважала, а полегшувала життя українцям, – прокоментував прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Одними з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту «Дія» запрацює мобільний додаток з цими послугами.

Це значить, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.

– Наша мета – до 2024 року усі послуги перевести в он-лайн, – наголосив Гончарук.

Фото: Motor Media Review

 

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