Дерево обрушилось на жилой дом в Одессе: из-под завалов спасают женщину

В жилом доме, на который упало дерево, находится женщина с инвалидностью.
Как сообщает “Первый городской канал” со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Ризовской на Молдаванке.
Женщина самостоятельно не может выбраться из здания – ее пытаются спасти сотрудники ГСЧС.
Gepostet von Քաջիկ Քաջիկ am Montag, 24. Februar 2020
Фото: Первый городской
Видео: Каджик Бабаджанян
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