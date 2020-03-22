День седьмой одесского карантина: воскресная Дерибасовская (фото)

Воскресная Дерибасовская на седьмой день карантина — это словно показатель того, что таки надо сидеть дома. Пустынно и необыкновенно тихо. Одинокие прохожие. Закрытые магазины…

На главной улице города закрыто почти все. В ТЦ «Европа» работает только продуктовая «Таврия», о чем, кстати, вещает объявление у входа. Там даже теперь имеется оградительная лента.

С объявлениями на торговых центрах вообще показательно: сохранились и совсем недавние, сообщающие, что пускают по три-пять человек, а рядом те, которые извещают, что магазин уже «вообще ушел на карантин». Вот так все меняется — очень и очень быстро.

Вход в Пассаж вообще перекрыт. Возле Макдональдса — молодые люди с желтыми рюкзачками курьерской доставки «Globo» в больших количествах: развозят гамбургеры и прочее по одесским квартирам. Шутят: аппетит у одесситов явно вырос на нервной почве.

Зато «Одесская ярмарка» показалась вообще «вымершей». Молодые люди с голубями обращаются к немногочисленным прохожим с просьбой сфотографироваться с птичками. От них, можно сказать, «шарахаются». Вообще, с настроением не очень. Зато услышала шутку: «Улыбается на Дерибасовской сейчас один Утесов».

В Горсаду тоже очень мало людей. Молодые люди посматривают в сторону кофейных ларьков, рассуждают на тему «не опасно ли». Решают, что если на вынос, то не опасно. Собственно, объявления «только на вынос» — это теперь наиболее часто встречающееся объявление во всех торговых точках, которые еще работают.





Кучка людей наблюдалась у аптеки на Дерибасовской. Поразил «тот самый двенадцатый стул». Кажется, я впервые в жизни увидела, что к нему не выстроилась хотя бы маленькая, но очередь…

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