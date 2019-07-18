DarkNet рядом: в Одессе разоблачили мощную хакерскую группировку

Спецслужбы Украины и США нейтрализовали крупную хакерскую группировку, которая с 2007 года работала в DarkNet и обосновалась в Одессе.

Как пояснили в пресс-службе СБУ Украины, DarkNet — это скрытая от обычных пользователей часть интернет-сети, где можно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное. DarkNet базируется на хостинге, который не отвечает ни на запросы правоохранительных органов, ни на жалобы правообладателей, его почти невозможно определить через сложные технологии маскировки в интернете.

Целью злоумышленников были «сотни, а возможно тысячи» посягательств в сети интернет на граждан Украины, США, Японии и Европы, их органы власти и управления.

Организатором группировки был гражданин Украины, который свой первый хакерский опыт получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб. Оборудование периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, но хакерская группа вскоре вновь продолжала действовать.

Во время следственных действий на территории частного дома вблизи Одессы были найдены настоящий дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа в интернет, который был тщательно скрыт.

Предварительное исследование сетевого оборудования и оценка диапазонов IP-адресов, используемых группировкой, указывает на минимум три автономные системы, зарезервированные за российскими предприятиями.

На сегодняшний день группировка насчитывает около десяти основных участников и десятки пособников, посредников, а также тысячи клиентов.

«Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел по всему миру. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента DarkNet», – подчеркнул исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

Только в США в отношении этого гражданина Украины выдвинуто обвинений в среднем на 50 лет заключения. Он обвиняется в мошенничестве, несанкционированном вмешательстве, краже персональных данных и других преступлениях по американскому законодательству.

В Украине ему и еще одному участнику группировки объявлено подозрение по ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 301 Уголовного Кодекса Украины. Избрана мера пресечения – домашний арест.

Фото, видео: пресс-служба СБУ