Дали, Да Винчи, Фрида Кало: в Одессе появилась “картинная галерея” у моря (фото)

Он изобразил на стене вдоль спуска к Трассе здоровья произведения известных мастеров.

Место выбрано не случайно. Особая форма стены на спуске Французского бульвара как будто специально создана для такой «картинной галереи».

В целом, автор запланировал нанести на стену около 20 произведений великих живописцев. Сейчас их не больше десятка.

Так, на спуске можно рассмотреть шедевры Леонардо да Винчи – «Мона Лиза», “Дама с горностаем”. Также там есть «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, автопортрет Фриды Кало “Я и мои попугаи”, работа Айвазовского и другие картины.

Желающие уже начали фотографироваться с оригинальными произведениями уличного искусства. Галерея будет доступна для просмотра всем одесситам, которые решат прогуляться в этом месте.

Фото автора

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