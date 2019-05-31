Дайте мне должность генпрокурора и неделю срока: с коррупцией будет покончено! (мнение)

С экранов телевизоров ежедневно говорят о том, что коррупция виновата во всех наших бедах. Я готов стать генеральным прокурором и за неделю побороть коррупцию, а после – стану следить за выполнением предвыборных обещаний, данных нашей партии, не занимая никаких должностей.

Такое заявление сделал народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире программы «Пятый угол. Развитие» на телеканале «NewsOne».

«Первоочередной задачей для новой власти является борьба с коррупцией. Справедливость должна восторжествовать. Мы обязаны подвести итог правления команды Порошенко, понять, кто конкретно разворовывал наш бюджет, кто ночью «уволок» 150 млрд. из Приватбанка, кто украл 170 млрд. из Пенсионного фонда, кто украл оборонные заказы и куда уходили 5% военного сбора, которые мы все платили? Украинцы должны знать фамилии казнокрадов и номера счетов, на которые уходили наши с вами деньги. И если правоохранители не установят виновных, то и правоохранителей тоже нужно менять», – подчеркнул парламентарий.

Глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» заявил, что готов лично возглавить генеральную прокуратуру Украины и за неделю побороть коррупцию.

«После победы нашей партии на парламентских выборах, я мечтаю быть генеральным прокурором. Мои коллеги говорят: «Нам тоже хотелось бы на это посмотреть». Эта каденция парламента проголосовала за то, что генеральный прокурор может и не иметь юридического образования. Может депутаты у нас такие дальновидные, и проголосовали за это решение не «под Луценко», а «под меня»? Я всегда говорил: «Мне не нужны министерские портфели. Дайте мне должность генпрокурора и неделю срока, и с коррупцией будет покончено! Мне нужна ровно неделя!» – заверил политик.

В заключение народный депутат пообещал, что после прохождения его политической силы в парламент не станет занимать государственные посты, а сосредоточится на выполнении предвыборных обещаний, данных его партией.

«Возможно, у меня еще будет возможность возглавить генеральную прокуратуру, и я могу с уверенностью сказать, что я к этому готов! Уверен, в нашей политике не хватает людей, которые после победы на выборах не стараются выторговать для себя уютный кабинет, а ответственно следят за тем, чтобы их политическая сила выполняла предвыборные обещания. Я этим и займусь! Я не буду занимать государственный посты, а буду отвечать за выполнение наших предвыборных обещаний и исправлять любого партийца, который будет хоть бы на шаг уклоняться от провозглашённого нами курса. Это, считаю, путь к успеху!» – резюмировал Вадим Рабинович.